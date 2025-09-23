Robert Shillman, Charlie Kirk'e Sağladığı Finansmanı Durdurdu

İsrailli kurumlara sık sık bağışta bulunan ABD'li teknoloji milyarderi Robert Shillman'ın, suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e sağladığı finansmanı İsrail'i eleştiren söylemleri nedeniyle durdurduğu iddia edildi.

The Grayzone isimli bağımsız basın kuruluşunun konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Shillman'ın, Kirk'ün muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun en büyük bağışçıları arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde, Kirk'ün İsrail'e yönelik eleştirel açıklamalarından ve son dönemde düzenlediği etkinliklerde Tucker Carlson dahil İsrail politikalarını eleştiren konukları ağırlamasından rahatsızlık duyan Shillman'ın, Cumhuriyetçi aktiviste yönelik finansmanını durdurduğu öne sürüldü.

Shillman'ın bu kararını, desteklediği başka bir organizasyonun 6 Eylül'de düzenlenen yemek davetinde açıkladığı belirtilen haberde, kesilen finansmanın Kirk yerine İsrail'in iktidardaki Likud Partisi yanlısı ve İslam karşıtı bazı gruplara yönlendirileceği iddia edildi.

Haberde, ölümünden önceki haftalarda Kirk'ün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki müttefikleri tarafından İsrail yanlısı baskı ve telkinlerle karşı karşıya kaldığı savunuldu.

Shillman, iddialarla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Charlie Kirk suikastı

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.