ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

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ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞARKICI Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ŞARKICI Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Rober Hatemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 24 Mayıs'ta babası Şahin Hatemo'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Şahin Hatemo için bugün saat 14.00'te Bakırköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şahin Hatemo'nun yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Rober Hatemo tören boyunca gözyaşı döktü. İlahilerin okunduğu törenin ardından cenaze son yolculuğuna uğurlandı.

ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rober Hatemo, Cenaze, Mayıs, Medya, Güncel, Haberler

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