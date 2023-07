Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez sahne alacak

Şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, 17 Ağustos'ta ilk kez Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Pop grubu Take That'in üyelerinden Williams, Bodrum'daki Lujo Hotel'de sahne alacak.

Yaklaşık 25 yıllık solo kariyerinde dünya çapında 85 milyon albüm satışına ulaşan ünlü şarkıcı bugüne kadar 13 albüme imza attı.

"Let Me Entertain You", "Rock DJ", "Kids"," She's The One", "Feel" ve "Angels"in aralarında bulunduğu hit şarkıların sahibi Robbie Williams'ın Bodrum'daki konserinin biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.