Rmb'nin Sınır Ötesi Kullanımı İlk Üç Ayda Yüzde 8 Arttı - Haberler

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Rmb'nin Sınır Ötesi Kullanımı İlk Üç Ayda Yüzde 8 Arttı

Xinhua - Güncel
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Rmb'nin Sınır Ötesi Kullanımı İlk Üç Ayda Yüzde 8 Arttı

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, RMB'nin sınır ötesi kullanımı 2022'nin ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 9,7 trilyon yuan (yaklaşık 1,45 trilyon ABD doları) oldu.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, RMB'nin sınır ötesi kullanımı 2022'nin ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 9,7 trilyon yuan (yaklaşık 1,45 trilyon ABD doları) oldu.

Çin Merkez Bankası'nın yayınladığı raporda, bunun 4,8 trilyon yuanlık geliri ve 4,9 trilyonluk ödemeyi kapsadığı belirtildi. Mevcut hesaplar kapsamındaki sınır ötesi RMB gelir ve ödemeleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 2,1 trilyon yuana çıktı. Bu rakamlar içerisinde mal ticaretindeki RMB gelirleri ve ödemeleri 1,6 trilyon yuan olurken, hizmet ticareti ve diğer mevcut hesaplardakiler de 478,3 milyar yuana ulaştı. Sermaye hesapları altındaki sınır ötesi RMB gelirleri ile ödemeleri de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 yükseldi ve 7,6 trilyon yuan oldu.

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Xinhua / Güncel

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