Rmb Küresel Ödemelerde Beşinci En Aktif Para Birimi Konumunu Korudu

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT), Çin para birimi renminbi (RMB) veya diğer adıyla yuanın Haziran 2022'de değer bazında küresel ödemeler için en aktif beşinci para birimi olma konumunu koruduğunu ve payının yüzde 2,17 olduğunu açıkladı. Dünya genelinde finansal mesajlaşma hizmeti sağlayıcısı olan SWIFT'in verdiği bilgiye göre, RMB ödemelerin değeri Mayıs 2022'ye kıyasla yüzde 6,61 artarken genelde de tüm para birimlerindeki ödemeler yüzde 5,3 yükseldi. RMB, Euro bölgesi içindeki ödemeler hariç uluslararası ödemeler açısından Haziran 2022'de yüzde 1,45'lik payla altıncı sırada yer aldı.

Xinhua / Güncel