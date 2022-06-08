Rmb Cinsi Varlıkların Küresel Yatırımcılar İçin Cazibesi Artıyor - Haberler

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Renminbi (RMB) cinsinden varlıklar, kuvvetli uzun vadeli beklentiler ve Çin'in finansal piyasasını açmaya yönelik sürekli çabaları sayesinde uluslararası yatırımcılar için artan bir cazibe merkezi olmaya devam etti. Çin Bankası'nın geçen yıl global olarak 3.400'den fazla işletme ve kurumu kapsayan bir ankete dayandırdığı yakın tarihli bir raporuna göre, ankete katılan yurtdışı finans kuruluşlarının yüzde 60'ından fazlası RMB cinsinden varlıklarını artıracak. Raporda, bu oranın 2020 anketine kıyasla 9 yüzde puan arttığı belirtildi. Raporu yansıtan resmi veriler, küresel yatırımcıların geçen birkaç yılda yatırım portföylerini çeşitlendirmek için RMB cinsinden varlıkları takip etmeye yönelik artan ilgilerini gösterdiğini ortaya koydu.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden alınan verilere göre, 2018'den 2021'e kadar, küresel yatırımcıların yerli hisse senedi ve tahvil varlıklarındaki toplam net artışı, 700 milyar ABD dolarını aştı ve yıllık yüzde 34 büyüme oranı gösterdi. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Fang Xinghai, ülkenin sermaye piyasasındaki yabancı yat ırımın direncine dikkat çekti ve "2022'de Çin'in A-hisse piyasasındaki küresel yatırımcı payının son yıllarda ivmeyi sürdürmesi bekleniyor" dedi. Çin, Shanghai-Hong Kong ve Shenzhen-Hong Kong menkul kıymetler borsası bağlantı planlarını iyileştirme çabalarını artırdığı ve diğer önlemlerin yanı sıra küresel hisse senedi endekslerinde A-hisselerinin oranının istikrarlı artışını teşvik ettiği için, Çin'in hisse senedi piyasasının erişilebilirliği son zamanlarda büyük ölçüde arttı. Bugüne kadar, iki borsanın bağlantı planı aracılığıyla A-hisse piyasasına net yabancı yatırım girişi 1,6 trilyon yuanı (yaklaşık 240 milyar ABD doları) aştı. Çin, tahvil piyasasını açma konusunda da dikkate değer bir ilerleme kaydetti.

Merkez bankası verileri, dünyanın ikinci en büyük tahvil piyasası olan Çin tahvil piyasasında, 1.035 yurtdışı kurumsal yatırımcının Nisan ayı sonu itibarıyla tutmakta olduğu tahvillerin 2017 sonundan bu yana yüzde 225 artışla toplam 3,9 trilyon yuana ulaştığını gösterdi. Geçen ay Çinli yetkililer, borsa tahvil piyasasına doğrudan veya bağlantı yoluyla yatırım yapan ve bağımsız olarak ticaret alanlarını seçen nitelikli yurtdışı kurumsal yatırımcıları desteklemek için önlemler açıkladı ve böylece tahvil piyasasını açmaya yönelik yeni bir hamle gerçekleştirmiş oldu. Çin Bankası Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacı Qiu Yilin, "Nitelikli yurtdışı kurumsal yatırımcıların borsa tahvili piyasasına pazar erişimini genişletmek, yurtdışı yatırımcıları Çin'in tahvil ürünlerindeki varlıklarını artırmaya yönlendirmeye yardımcı olacak" dedi. Çin Devlet Kambiyo İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying, yabancı yatırımcıların elindeki RMB varlıklarını daha da artırmaları için hala çok nedenleri olduğunu söyledi. RMB, küresel döviz rezervlerinin yalnızca yüzde 2,79'unu oluşturuyor ve yabancı yatırımcıların Çin hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki varlıkları yüzde 3 ila yüzde 5 gibi nispeten düşük bir seviyede bulunuyor.

Xinhua / Güncel