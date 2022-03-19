Doğu Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi: 'Hamsikoli'

RİZE - Doğu Karadeniz'in vazgeçilmezi olan Hamsikoli sofralardaki yerini yıllar geçse de hiç kaybetmiyor.

Karadeniz'in pastası olarak şarkılara konu olan bir diğer adı Hamsili ekmek olan Hamsikoli, Karadeniz yöresine ait yıllardır tadını değiştirmeyerek günümüze kadar geldi. Hamsikoli'nin yapılışının kolay olmasından dolayı yöre halkında neredeyse herkes bu ürünün nasıl yapılacağını biliyor. Karadeniz yöresine ait Hamsikoli bir çok yemek yarışması programlarında bile yer ediniyor.

Rize'nin yöresel yemeklerini öğrenmeye çalışıp, Hamsikoli'nin nasıl yapılacağını da kayınvalidesinden öğrenip yemeği yapmaya devam eden aşçı adayı Neslihan Köseoğlu bu yöresel besinin nasıl yapıldığını anlattı. Köseoğlu, Hamsikoli'nin ana öğesinin adından da bilindiği gibi hamsi olduğunu belirterek "Önce hamsileri kılçıklarından tek tek çıkardım. Pazı, soğan, havuç, maydanoz, nane ve baharatları hazırladım. İlk önce pazıyı, yeşillikleri suya bastırdım. Biraz suda beklettikten sonra pazıyı ve soğanları tek tek yıkadım. Havuçları soyup kenara ayırdım. Naneyi, maydanozu güzel bir şekilde yıkayıp suda beklettikten sonra, ince ince hepsini kıydım. Bir kabın içerisine koydum. İçerisine yumurta, un, mısır unu, sıvıyağ, tuz ve baharatlar ekledim. Daha öncesinden ayıkladığım hamsiyi de içerisine katarak güzel bir şekilde yoğurdum. Daha sonrasında da fırın kabını alarak güzel bir şekilde döktüm ve bıçakla kestim. İçini daha iyi kesebilmesi için daha sonrasında da ısıtılmış fırınına verdim. Sıklık olarak ay da 1 veya 2 olarak yapıyorum. Eşim ve çocuklarım da çok seviyor" şeklinde tarifini verdi.