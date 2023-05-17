- Rizeliler deprem bölgesi için çay bağışlayacak

RİZE - Çay Müstahsilleri tarafından yaş çay sezonu boyunca yapılacak yaş çay bağışları ile deprem bölgesinde 'Çay sokağı' kurulacak.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında Rize Valiliği tarafından deprem bölgesi için bir çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Rize Valiliği himayesinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesinde gerçekleştirilecek kalıcı konutları içerisinde bulunduracak "Çay Sokağı" projesinin tanıtımı yapıldı. Yapılan proje ile Çay müstahsilleri çaylarını satmak için gittikleri çay alım yerlerinde orada bulunan görevliye istediği miktarda yaş çaylarını bağışlayarak deprem bölgesine 'Çay Sokağı' kurulacak. Çay Sokağı projesi tamamlandıktan sonra binalara Rize'nin ilçelerinin isimleri verilecek.

"Çay üreticisi olmayan Rizeliler dışında kampanyaya dahil edebileceğimiz özel hesaplar açacağız"

Çay üreticisi olmayan kişiler içinde özel bir hesap açılarak oradan bağış yapabileceklerini ifade eden Rize Valisi Kemal Çeber, "Bugün itibariyle yeni bir kampanyaya başlıyoruz. Rize'de ve çay bölgesinde çay kampanyası başladı. 1. Sürgün çay alımlarımız 1-2 gün önce başladı. Bu alımlarla beraber tüm çay müstahsillerini kalıcı konutlar yaptırmaya dönük bir kampanyaya dahil ediyoruz. 200 bini aşkın çay üreticimiz bulunmakta. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve küçük bir parçayla Ordu çay üretiminin yapıldığı yerlerdir. Tüm bu müstahsillerimizi kapsayacak şekilde toplanan çaylardan belli bir miktarını kalıcı konut yapmak üzere oluşturduğumuz kampanyaya yardım edecek. Bu kampanyanın ana kişiler olarak ÇAYKUR Genel Müdürlüğümüz, Çay borsamız, Belediye Başkanımız, Ticaret ve Sanayi odamız, esnaf odası ve Ziraat odası olarak yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz. Kampanyamız tüm müstahsillerin çaylarını topladıkları zaman çay alım noktalarına gittiklerinde oradaki eksperlerin ve görevlilerin onlara yapacak sunum üzerinden ne kadar çay verirse karşılığı olan meblağı kalıcı konut yapım kampanyasına bağışlamak istiyoruz fiili uygulaması üzerinden yapılacak. Bunun dışında da çay üreticisi olmayan Rizeliler dışında kampanyaya dahil edebileceğimiz özel hesaplar açacağız. Sadece Rize ile bağlı kalmayacak çay kampanyası tüm çay illerini kapsayacak" ifadelerini kullandı.

"Bu yörenin özelliklerini temsil eden binalar olacak"

Çay sokağında yörenin özelliklerini temsil eden isimleri binalarda göreceklerini belirten Çeber, "Bu kampanyanın sonunda bir çay sokağı yapacağız. Aklımızdan Hatay veya benimde fiziken koordinatör valilik yaptığım ve yine Rize ekiplerinin yoğun çalıştığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir çay sokağı yapacağız. Topladığımız miktardaki denk gelen sayıda apartmanlardan oluşan bu sokağa ilişkin kampanyamızın sonunda veya belli bir aşamasında Çevre bakanlığımızdan TOKİ'den bir protokol imzalayacağız. Protokolün sonucunda evlere vereceğimiz isimler, sokağa vereceğimiz isim, orada kullanacağımız yöresel simgeler, bizi temsil eden semboller, ne şekilde olacağını bizim belirleyeceğimiz bir çay sokağımız olacak. Amacımız 100 yıl boyunca oradaki insanların çay diyarının ve Rize'nin Kadir Şinas'lığını, yardım severliğini, mağdur olanın, afet yaşayanın yanında olduğunu görmesi ve buradan bugüne kadar uzanmış olan yardım severliğimizin kalıcı konutlarla ulaşmasını sağlamak olacak. Mümkün olduğu kadar bu yörenin özelliklerini temsil eden binalar olacak. Örneğin, binalarımızın isimleri ilçelerimizin isimleri olacak. Çay diyarını kapsayacak renklerimiz apartmanların belli kısımlarında yer alacak. Belki bir tanesinde tulum, bir tanesinde kemençe, bir tanesinde atmaca figürlerimiz görsellerimiz olacak. O apartmanları görenler Rize ve çay diyarını görecek" şeklinde konuştu.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yardım edebileceği hesaplar olacak"

Yurt dışında bulunan vatandaşlar içinde farklı hesapların olacağını söyleyen Çeber, kampanyayı da başlattıklarını ifade ederek, "An itibariyle kampanyamızı başlattık. Hesaplar Valilik koordinesinde açılarak herkese duyurulacak. Kampanyanın genel koordinatörlüğünü de Vali Yardımcımız Gülhani Bey yapıyor. Bu kampanyanın içerisinde çay toplamaya ilişkin, çay müstahsillerinden alacağımız yardımları ÇAYKUR ile ve diğer bileşenlerle irtibatlanacağımız bir hesap olacak. Bunun dışında çay müstahsili olmayanlar içinde bir hesabımız olacak. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yardım edebileceği hesaplar olacak. Bunları yakın zamanda Vali Yardımcımız bildirecek. Hesaplarda ne kadar miktar biriktiği şeffaf bir kampanya olacak. Hesaplarda ne kadar miktar biriktiği ve hatta kampanya bittiği zaman hangi fabrikada ne kadar para toplandığı, izin verirlerse şahıs olarak ne kadar yardım yaptığı gibi şeyleri paylaşacağız" dedi.