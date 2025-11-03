Haberler

Rizeli Vatandaşlar TÜİK'in Enflasyon Verilerini Değerlendirdi: Ekonomi Kötüye Gidiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini yorumladı. Emekliler ve esnaf, hayat pahalılığından ve artan yiyecek fiyatlarından şikayet ederek halkın yoksullaştığını vurguladı.

Haber : Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rizeli vatandaşlar, TÜİK'in ekim ayına ilişkin enflasyon verisini değerlendirdi. Bir emekli vatandaş, "Ülkenin ekonomisini yönetenler her zaman iyi olduğunu ifade ediyor. Evet, belli bir azınlık için ekonomi iyi. Ama halka indirgediğimizde, halkın dün aldığını bugün alamadığı görülüyor. Ekonomi kötüye gidiyor, halk yoksullaşıyor. Ben de bir emekli olarak yoksulluğun farkındayım. Ekonomi kötü" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Rize'deki vatandaşlar ve esnaf, TÜİK'in verilerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Bir balıkçı, "Hamsi on numara. İyi hamsi, yerli hamsi. Böyle devam ederse vatandaş zaten hamsiden başka bir şey yiyemeyecek. En ucuz hamsi. Bugünkü hamsi de on numara" dedi.

Hamsinin dışındaki balıkların pahalı olduğunu belirten bir kadın vatandaş, "En ucuzu hamsi. Fakir fukaranın yiyeceği" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise markette sebze ve meyvenin pahalı olduğunu söyleyerek, "Enflasyonu herkes biliyor" dedi.

"Deniz anaya enflasyon yok"

Bir başka balıkçı, hamsiyi dün 50 liraya, bugün 75 liraya sattığını belirterek, "Tavukçular bizden şikayetçi. Adliyeye gitmişler, şikayet etmişler bizi. 'Hamsi ucuz da niye tavuk pahalı?' diye. Tavuk satılmıyor diye bize şikayetçi olmuşlar. Deniz ana veriyor, biz satıyoruz. Deniz anaya enflasyon yok" diye konuştu.

Bir diğer balıkçı da "Tavukçu isyanda, etçi isyanda. Hamsi 35-50 liraydı, bugün 75 lira" dedi.

Bir vatandaş, "Hamsi şu anlık enflasyona yenilmedi, inşallah da yenilmez. Vatandaş bol bol yer" ifadelerini kullandı.

Bir balıkçı ise, "Bugün 1 kilo et 600 lira, hamsi 75 lira. Kasaplar bizi şikayet ediyor, 'Niye ucuz veriyorsunuz?' diyorlar" dedi.

Yaşlı bir çift, hamsinin dün 50, bugün 75 lira olduğu belirterek, "Aldığımız 150 lira, salatasıyla beraber 300-500 lira tutuyor, o da iki kişi. Dört kişi olsak bin lira" diye konuştu.

"Ekonomi kötü"

"Satışlar nasıl?" sorusuna bir balıkçı, "Vatandaş hamsiye doydu. Hamsi 50 lira, orada bir çorba 100-120 lira. Hamsiye 50 lira veriyor, üç kişi doyuyor" yanıtını verdi. Balıkçı, "Hayat pahalı, yapacak bir şey yok. Şu anda en ucuz balık hamsi. Etin kilosu 700-800 lira, bu 50 lira" dedi.

Bir emekli vatandaş ise, "Ülkenin ekonomisini yönetenler her zaman iyi olduğunu ifade ediyor. Evet, belli bir azınlık için ekonomi iyi. Ama halka indirgediğimizde, halkın dün aldığını bugün alamadığı görülmektedir. Ekonomi kötüye gidiyor, halk yoksullaşıyor. Ben de bir emekli olarak yoksulluğun farkındayım. Ekonomi kötü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! Buzullar 2100 yılında tamamen yok olacak

İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! 2100 yılında yok olacaklar
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Telefonlarına gelen mesajın ardından böyle beklediler

Telefonlarına gelen mesajın ardından böyle beklediler
76 yaşında katil oldu, lastiği şişirmek için istasyona girince yakalandı

76 yaşında katil oldu, soğukkanlılığı yakalanmasına yol açtı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.