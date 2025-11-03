Rizeli Vatandaşlar TÜİK'in Enflasyon Verilerini Değerlendirdi: Ekonomi Kötüye Gidiyor

Haber : Gençağa KARAFAZLI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Rize'deki vatandaşlar ve esnaf, TÜİK'in verilerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Bir balıkçı, "Hamsi on numara. İyi hamsi, yerli hamsi. Böyle devam ederse vatandaş zaten hamsiden başka bir şey yiyemeyecek. En ucuz hamsi. Bugünkü hamsi de on numara" dedi.

Hamsinin dışındaki balıkların pahalı olduğunu belirten bir kadın vatandaş, "En ucuzu hamsi. Fakir fukaranın yiyeceği" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise markette sebze ve meyvenin pahalı olduğunu söyleyerek, "Enflasyonu herkes biliyor" dedi.

"Deniz anaya enflasyon yok"

Bir başka balıkçı, hamsiyi dün 50 liraya, bugün 75 liraya sattığını belirterek, "Tavukçular bizden şikayetçi. Adliyeye gitmişler, şikayet etmişler bizi. 'Hamsi ucuz da niye tavuk pahalı?' diye. Tavuk satılmıyor diye bize şikayetçi olmuşlar. Deniz ana veriyor, biz satıyoruz. Deniz anaya enflasyon yok" diye konuştu.

Bir diğer balıkçı da "Tavukçu isyanda, etçi isyanda. Hamsi 35-50 liraydı, bugün 75 lira" dedi.

Bir vatandaş, "Hamsi şu anlık enflasyona yenilmedi, inşallah da yenilmez. Vatandaş bol bol yer" ifadelerini kullandı.

Bir balıkçı ise, "Bugün 1 kilo et 600 lira, hamsi 75 lira. Kasaplar bizi şikayet ediyor, 'Niye ucuz veriyorsunuz?' diyorlar" dedi.

Yaşlı bir çift, hamsinin dün 50, bugün 75 lira olduğu belirterek, "Aldığımız 150 lira, salatasıyla beraber 300-500 lira tutuyor, o da iki kişi. Dört kişi olsak bin lira" diye konuştu.

"Ekonomi kötü"

"Satışlar nasıl?" sorusuna bir balıkçı, "Vatandaş hamsiye doydu. Hamsi 50 lira, orada bir çorba 100-120 lira. Hamsiye 50 lira veriyor, üç kişi doyuyor" yanıtını verdi. Balıkçı, "Hayat pahalı, yapacak bir şey yok. Şu anda en ucuz balık hamsi. Etin kilosu 700-800 lira, bu 50 lira" dedi.

Bir emekli vatandaş ise, "Ülkenin ekonomisini yönetenler her zaman iyi olduğunu ifade ediyor. Evet, belli bir azınlık için ekonomi iyi. Ama halka indirgediğimizde, halkın dün aldığını bugün alamadığı görülmektedir. Ekonomi kötüye gidiyor, halk yoksullaşıyor. Ben de bir emekli olarak yoksulluğun farkındayım. Ekonomi kötü" ifadelerini kullandı.