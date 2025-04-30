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Rizeli Vatandaşın Minik Martı ile Sıcak Dostluğu

Rizeli Vatandaşın Minik Martı ile Sıcak Dostluğu
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Adnan Saymaz, yolda bulduğu minik martı ile dostluk kurarak sosyalleşmesini ve beslemesini sosyal medya üzerinden paylaştı. Martıya 'Toprak' adını veren Saymaz, martıyla olan diyaloglarıyla dikkat çekti.

Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada

Martı ile dostluk kurdu, elleriyle besledi

RİZE - Rize'de minik bir martı ile dostluk kuran şahsın görüntüleri herkesi tebessüm ettirdi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Adnan Saymaz isimli vatandaş, yolda bulduğu minik martı ile dostluk kurdu. Martıyı yanına alarak elleriyle besleyen Saymaz'ın dostluğu ve martı ile sohbeti sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Saymaz adını 'Toprak' verdiği martıya Lazca da öğretmeye çalışırken, martı ile diyaloğunu ve dostluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER KALENDER - Güncel
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