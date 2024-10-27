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Rizeli Vatandaş Kış Uykusuna Yatmayan Ayıya Seslendi

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Rize'nin Vicvanak Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan bir ayıyı gören Burak Öztürk, ayıya seslenerek 'Çabuk doğru yatağa' dedi. Sosyal medyada paylaşılan bu eğlenceli anlar izleyenleri güldürdü.

Kış uykusuna yatmayan ayıya seslenen Rizeli: "Çabuk doğru yatağa"

RİZE - Rize'de bir vatandaş kar yağan yaylada kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" diye seslendi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan ayı, karların içerisinde yuvarlandığı sırada yayla sakini Burak Öztürk isimli vatandaş tarafından fark edildi. Ayıyı telefonu ile görüntülemeye başlayan Öztürk ayıya seslenmeyi de ihmal etmedi.

Öztürk ayıya "Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi" diye seslendiği anları sosyal medyada paylaşırken, o görüntüler izleyenleri ise güldürdü.

Rizeli Vatandaş Kış Uykusuna Yatmayan Ayıya Seslendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Güncel

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