Rizeli'nin Doğaya Saygısı: Kuş Yuvaya Yapınca Kamyon 15 Gün Çalışmadı

Rizeli'nin Doğaya Saygısı: Kuş Yuvaya Yapınca Kamyon 15 Gün Çalışmadı
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Rize'de bir hafriyat kamyonunun motoruna kuş yuvası yapması sebebiyle, şirket sahibi bu yuvayı korumak için aracı 15 gündür çalıştırmıyor. Günlük kiralama bedeli 7 bin 500-10 bin TL arasında değişen kamyon, bu süre zarfında 100-150 bin TL'lik iş kaybı yaşadı. Şirket sahibi, doğaya saygının kazançtan daha önemli olduğunu vurguladı.

Rizeli'nin doğaya saygısı örnek oldu: Kuş kamyonun motoruna yuva yaptı 15 gündür kontak çalıştırmıyor

Bu kuş yuvası belki de dünyanın en pahalı kuş yuvası olarak tarihe geçecek

Günlük kirası 7 bin 500-10 bin TL olan hafriyat kamyonunun motoruna yuva yapan kuş nedeniyle 15 gündür çalıştırmayan şirket sahibi 100-150 bin TL'lik gelirden oldu

RİZE - Rize'de motoruna kuşun yuva yaptığı ve günlüğü 7 bin 500-10 bin TL'den kiralanan hafriyat kamyonunu 15 gündür "Yuvadaki yumurtalara zarar gelmesin" diye çalıştırılmasına izin vermeyen Rizeli Ahmet Yankın, bu davranışı ile herkesi duygulandırdı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Çıraklar Köyü'nde doğa ile insan vicdanının buluştuğu anlamlı bir olay meydana geldi. Özel bir şirketin yeni aldığı hafriyat kamyonunun motoruna kuş yuva yaptı. Yuvada yumurtaların olduğunu fark edilince zarar görmemeleri için araç hiç çalıştırılmadı. Yaklaşık 15 gündür çalıştırılmayan kamyonun çalışması için motorundaki yuvada bulunun yumurtalardan yavruların çıkması bekleniyor. Kuş yuvası günlük kiralama bedeli 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında değişen kamyon için, şu ana kadar yaklaşık 100 ila 150 bin TL arasında iş kaybı oluştursa da şirket sahibi bunu 'Doğaya saygı' olarak değerlendiriyor.

Aracı henüz teslim aldıktan kısa bir süre sonra motor bölümünde yuva fark ettiklerini kaydeden Ahmet Yankın, "Araç sıfır. Daha iş başı yapmamıştı. Tam çalıştıracağımız sırada motor bölümünde kuş yuvasını fark ettik. Yumurtaların zarar görmemesi için kontağı açmadık. Yumurtadan çıkana kadar bekleyeceğiz" dedi.

Şirket sahibi Ömer Başural ise "Kazanç telafi edilir ama bir canın bedeli olmaz. Doğaya saygı bizim işimizin de temelidir" sözleriyle bu örnek davranışı sahiplendiklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK ZENGİNAL - Güncel
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