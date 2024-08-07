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87 yaşındaki gezgin arıcı: Sağlığımı arıcılığa borçluyum

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Ayhan Kan, baba mesleği olan arıcılığı ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Erzurum ve çevre illerdeki yaylalarda 54 yıl geçiren Kan, yılın yaklaşık 6 ayını buralarda geçirip memleketine dönüyor. Sağlığını arıcılığa borçlu olduğunu belirten Kan, bal, polen ve arı sütünün sağlıklı olmak için tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Baba mesleğini, yarım asrı aşkındır gezgin arıcı olarak devam ettiren Rizeli 87 yaşındaki Ayhan Kan, sağlığını aracılığa borçlu olduğunu söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi, yüksek rakım, geniş meralar ve zengin çiçek florası ile gezgin arıcıların uğrak yeri oluyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nden gelen çok sayıda arıcı, yaz aylarını peteklerinin başında geçiriyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Ayhan Kan da baba mesleğini ilerleyen yaşına rağmen gezgin arıcı olarak devam ettiriyor.

Erzurum ve çevre illerdeki yaylalarda 54 yıl geçiren Kan, yılın yaklaşık 6 ayını buralarda geçirip memleketine dönüyor.

Güzelova Yaylası'nda, kovanlarının bulunduğu bölgedeki evinde yaşamını sürdüren Kan, sabahın erken saatlerinde kalkarak önce dağda yürüyüş yapıyor, ardından kovanlarını kontrol ediyor.

Ayhan Kan, AA muhabirine, baba mesleği olan arıcılığa 1970 yılında Çaykur'dan emekli olduktan sonra geçiş yaptığını söyledi.

Çok sevdiği arıcılığa Ardahan'dan aldığı 3 arı ile başladığını belirten Kan, yarım asrı aşkın süredir Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan yaylalarında arıcılık yaptığını dile getirdi.

"Ben arıya aşığım"

Bölgede Rize'den birçok gezgin arıcı olduğunu ifade eden Kan, "Bu taraflara haziran ayında geliyorum. Geceleri çok soğuk oluyor. Ateş yakıyorum. Buralarda çok ayı görmedim ama peteklerimizi ayı savarlarla da kaplıyorum. Ben arıya aşığım. Artık yaşlandım. Akşam oturur arıları seyrederim. Onları seyretmekten çok zevk alırım. Hele bir de bal yaptıysa daha çok zevk alırım." dedi.

Kovandan çıkardığı çerçeve boş olursa moralinin bozulduğunu ifade eden Kan, "Günlerim arılarla meşgul olmayla geçiyor. Günün nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bazen arkadaşlar geliyor bazen tek kalıyorum. Hayat böyle devam ediyor." diye konuştu.

Yaylalarda yaşamın çok faydalı olduğunu vurgulayan Kan, "Buralarda gezmeseydim, bu sıhhati bulamazdım. Sağlığımı arıcılığa borçluyum. Bal, polen ve arı sütü yersen sağlıklı olursun." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da üretilen balın çok kaliteli olduğunu dile getiren Kan, herkese bu yörede üretilen baldan tüketmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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