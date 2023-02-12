Rize Ziraat Odası başkanlığına Bünyamin Arslan seçildi
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Rize Ziraat Odası başkanlığına Bünyamin Arslan seçildi.
Rize Ziraat Odası başkanlığına Bünyamin Arslan seçildi.
Odada yapılan olağan genel kurulun ardından mevcut başkan Nevzat Paliç ile Bünyamin Arslan ve Mustafa Mavi başkanlığındaki üç listeyle seçime gidildi.
Delegelerden 58'inin oyunu alan Bünyamin Arslan, başkan seçildi. Mevcut başkan Nevzat Paliç 36, Mustafa Mavi 29, Ercan Koyuncu ise 3 oy aldı.
Aslan, seçimin Rize'ye hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA / Güncel