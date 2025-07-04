Rize ve Trabzon Yaylalarında Temmuzda Kar Yağışı

Rize ve Trabzon Yaylalarında Temmuzda Kar Yağışı
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Rize ve Trabzon'un yaylalarında temmuz ayında beklenmedik şekilde kar yağışı etkili oldu. Rize'de Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Trabzon'un çeşitli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Rize ve Trabzon'un bazı yaylalarında temmuzda kar etkili oldu.

Rize'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından Kaçkar Dağları Milli Parkı çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası ile Çamlıhemşin ilçesinin Kavron ve Samistal'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yaylaya kar düştü.

Trabzon'da da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Hayrat ilçesine bağlı Sarmaşık Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile Of ilçesinin Varda Yaylası, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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