Rize ve Jingdezhen Ortak Kültürel Mirası Çay Gelenekleriyle Kutladı

Rize ve Jingdezhen Ortak Kültürel Mirası Çay Gelenekleriyle Kutladı
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Rize ile Çin'in Jingdezhen şehri, ortak kültürel mirasını asırlık çay gelenekleriyle kutlamak için Dostluk Günü etkinliği düzenledi. Etkinliğe iki ülkenin turizm, sanat ve kültür sektörlerinden temsilciler katıldı.

RİZE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Rize ile Çin'in ünlü "porselen merkezi" Jingdezhen, Dostluk Günü'nde ortak kültürel mirası asırlık çay gelenekleriyle kutladı.

Cuma günü düzenlenen etkinliğe iki ülkenin turizm, sanat ve kültür sektörlerinden hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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