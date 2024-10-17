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Rize ve Bayburt'ta Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Rize ve Bayburt'ta Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
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Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Rize'nin Huser Yaylası ve Bayburt'un Soğanlı Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda kara dönüştü.

Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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