Rize ve Artvin'in kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Rize ile Artvin'in kuzeyi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren doğu ilçeleri başta olmak üzere Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.