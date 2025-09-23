Haberler

Rize ve Artvin'deki Sel Felaketinin Sonuçları Ortaya Çıktı

Rize ve Artvin'deki Sel Felaketinin Sonuçları Ortaya Çıktı
Rize ve Artvin'de meydana gelen şiddetli sağanak sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları, yıkılan köprüler ve yolların durumunu gözler önüne serdi. Artvin'deki tarihi köprü çökmesinin yanı sıra, Rize'deki sosyal tesisler de selden etkilendi.

Rize ve Artvin'de şiddetli sağanağın neden olduğu sele ilişkin hasar tespit çalışmaları sürerken, çökme yaşanıp, yıkılan köprü ve yolların sel öncesi ve sonrasına ait görseller, afetin boyutunu gözler önüne serdi. Artvin'in Borçka ilçesinde tarihi 3 gözlü taş köprünün, sel sularına dayanamayarak çökmesinin yanı sıra Rize'nin Ardeşen ilçesinde sosyal tesislere ait bungalovların da sele kapıldığı anlar kameralara yansıdı. Debisi artan Fırtına Deresi üzerinde çöken köprüden geriye ise yıkılan beton bloklar kaldı.

