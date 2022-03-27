Rize ve Artvin'de yoğun kar bekleniyor - Haberler

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Rize ve Artvin'de yoğun kar bekleniyor

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Rize ve Artvin'de yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji, Rize ve Artvin çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Rize ve Artvin çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, yağışlar bugün gece saatlerden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, rakımı 400-500 metre üzeri yerlerde kuvvetli rüzgarlarla birlikte yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacak.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Meteoroloji, Artvin, Rize, kar, Güncel, Haberler

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