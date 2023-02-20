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Rize ve Artvin'de yağmur ve kar yağışı bekleniyor

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Rize ve Artvin'de yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Rize ve Artvin'de bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Rize ve Artvin'de bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki ilin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 800-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli kar yağışı; Artvin'in Borçka, Şavşat, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise yer yer yoğun kar yağışı (20 santim ve üzeri) öngörüldüğü belirtildi.

Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı bölge sakinlerinden dikkatli ve tedbirli olmaları istenen açıklamada, kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Öte yandan Meteoroloji'den denizler için yapılan uyarıda, Orta Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesinin, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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