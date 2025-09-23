Rize ve Artvin'de Şiddetli Sağanak Sonrası Sel Yaraları Sarılıyor

RİZE ve Artvin'de etkili olan şiddetli sağanakla birlikte köprülerin yıkıldığı, yolların ulaşıma kapandığı, alt ve üstyapıda zarara neden olan sel ve heyelan felaketinin yaraları sarılıyor. Metrekareye 450 kilograma varan yağışın düştüğü bölgede oluşan afete ilişkin hasar tespit çalışmaları da sürdürülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 450 kilograma varan yağışın düştüğü Rize ve Artvin'de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesiyle çökünce, Ayder Yaylası yolunda ulaşım durdu. Ardeşen'de Durak Deresi'ne yakın alanda kurulu sosyal tesislerdeki 2 bungalov yıkıldı. Dere sularının bastığı turistik tesisin bahçesi ve lokantası da kullanılamaz hale geldi. Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov da sele kapıldı. Bölgede 20'yi aşkın köy yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin'in Borçka ilçe merkezinden geçen Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi 3 gözlü taş köprü, sel sularından yıkıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Bölgede yüksek rakımlı ilçelerin yolları ulaşıma kapanınca mahsur kalan yaklaşık 100 kişi ihbarlar üzerine, AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp, güvenli alana tahliye edildi.

AYDER ULAŞIMA AÇILDI, YAYLADAKİLER HELİKOPTERLERLE ALINDI

Sel ve heyelan sonrası çökme yaşanan Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu, aralıksız sürdürülen çalışmalar sonrası kontrollü olarak ulaşıma açıldı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 helikopter, Ayder Yaylası'na 14 sorti gerçekleştirildi ve buradaki 100'ü aşkın yerli ve yabancı turistin güvenli bölgeye tahliyesi sağlandı.

SELİN İZLERİ SİLİNİYOR

Binlerce personelin sahada görev aldığı sel, taşkın ve heyelan felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıp, temizlik çalışması yürütüyor. Çöken yollar onarılırken, elektrik, telefon, su ile altyapı ve üstyapıdaki hasarlar giderilmeye çalışılıyor. Bir yandan da sel ve heyelanın vurduğu tarım arazileri başta olmak üzere birçok noktada ekipler tarafından hasar tespit çalışması da yürütülüyor.