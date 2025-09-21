Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor (8)

AFET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize AFAD binasında düzenlenen Afet değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "19 Eylül'de başlayan Rize yoğunluklu yağışların etkisiyle oluşan sel felaketi nedeniyle bütün hemşerilerimize ben buradan geçmiş olsun dileklerimi bütün arkadaşlarımızla beraber iletmek istiyorum. Allah-u Teala tekrarından ve beterinden hepimizi, milletimizi, vatandaşlarımızı korusun inşallah. Rize merkez olmak üzere Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizde yaklaşık 48 saate varan bir yağmur süreci yaşamış olduk. Tabii çok yoğun bir yağmur yaşandığını, özellikle Çanakçı ilçesinde 450 kilograma varan bir yağmurun oluştuğunu belirtmek isterim. Daha çok etki ettiği bölge ise Rize'nin Taşköprü'de 356 kilogram, yine İkizdere Çağrankaya'da 338 kilogram ve Güneysu Handüzü'nde ise 307 kilogram yağış gerçekleşti. Yani 30-36 saatlik sürede, toplam belki 48 saat diyebiliriz. Tabii büyüklüğünü şöyle anlatmamızda fayda var: Rize'ye yıllık ortalama 2 bin 500 kilogram bir yağmur düştüğünü hesap edersek, yaklaşık yüzde 15 civarında. Ama Çanakçı'daki rakam herhalde yüzde 20'yi geçen bir rakamdan bahsediyoruz. Yoğun bir yağış oldu" diye konuştu.

'CAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇMİŞ OLDUK'

Alınan önemlerle can kaybının önüne geçildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "19 Eylül Cuma akşamı özellikle meteorolojinin uyarılarından sonra alınmaya başlanan önlemler, özellikle gece yarısında su seviyesinin artması sonucunda taşkın seviyesinin bulunduğu ya da onun üzerine çıkıldığı ihbarı DSİ tarafından valiliğimize verilmesiyle beraber, burada çok ciddi önlemler alınmaya başlandı ve bir can kaybının önüne geçmiş olduk. Elbette burada şunu söylememiz gerekir: Yaşamış olduğumuz önceki yıllarda gerek bölgemizde, gerekse de ülkemizin diğer taraflarında yaşamış olduğumuz sel ve buna bağlı heyelan hasarlarının giderilmesi ve önlem alınması noktasında aldığımız önlemlerin burada ne kadar işe yaradığını hep beraber gördük. Çamlıhemşin yolundaki yaptığımız yol çalışmalarındaki yapıların hasar oluşmaması noktasında ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber arkadaşlarımızla sahada görmüş olduk. Ben özellikle şu noktanın altını çizmek istiyorum. Bakın, bu büyüklükten daha az bir büyüklükte 2021 yılında Batı Karadeniz'de olan sel taşkınında biz birçok canımızı kaybetmiştik maalesef. Ama çok şükür, bugün sadece hasarlardan bahsediyoruz. Kapalı birkaç yoldan size bahsedeceğim. Çok şükür, bir can kaybı yok. Her kimin emeği geçmişse ben hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR, SADECE 5 YARALI KARDEŞİMİZ VAR'

Yaşanan afette 5 vatandaşın yaralandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Çok şükür, sadece 5 yaralı kardeşimiz var. Onların bilgisini de size şöyle vereyim: İyidere–İkizdere yolunda, tam geçişleri sırasında yolda oluşan bir göçme sonucu 5 vatandaşımız orada bir trafik kazasına tek taraflı maruz kaldılar. Bunlardan bir tanesi taburcu oldu, diğer 4 tanesinin tedavileri devam ediyor. Heyetimizle beraber onları da ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür, onların da bir hayati tehlikesi yok. Bu da bizim için elbette kıymetli. Vatandaşlarımızdan gelen çağrıları anında karşıladık. Toplamda 70 vatandaşımızı kendi çağrıları üzerine güvenli bölgeye ulaştırdık. Herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

31 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "31 tane kapanan köy yolunu açtık. Halihazırda 2 tane köy yolumuz ve mahalle yolumuz kapalı durumda. Sahada 1428 personel ve 567 makine ve ekipmanla beraber halen sahadayız. Arkadaşlarımız şu anda sahada, devam ediyorlar. Dönüşümlü olarak 7/24 çalışmaya devam ediyorlar. Yine 3 tane helikopter bölgemize intikal etti: Sahil Güvenlik, Jandarma ve Genelkurmay Başkanlığımızdan. İki tane daha yarın intikal edecek. Herhangi bir ihtiyaç olması durumunda onlar da kullanılacak. Şu ana kadar aciliyet beyanında bulunan 18 vatandaşımızı da tahliye ettiler. Eğer ihtiyaç olması durumunda biz buna devam edeceğiz. Yine Telekom tarafından teknik ekiplerimiz Ayder'e ilk giden helikopterle beraber ulaştı. Onlar, oradaki GSM haberleşmesini sağlama noktasında gayret ediyorlar. Çok dar bir lokasyonda iletişim sağlıyorduk acil durumlar için. Şimdi onu genel olarak inşallah yarın sağlamış olacağız. Yine aynı şekilde, ne olur ne olmaz diye Özel İdare ekiplerimizi yayla yollarından yola çıkarmıştık. Bakın, yaklaşık 1 metreye varan kar mücadelesi yaparak ekiplerimiz ilerledi. Belki 1 saat içerisinde Ayder'e de varmış olacaklar. Yani ihtiyaten onları da çıkarmış olduk, onlar da sürece katkı sağlıyorlar. Yine enerji noktasında bazı köylerimizde hala enerji sağlanamayan alanlar var. Onları da enerji dağıtım şirketimiz ve ilgili birimlerimizle beraber yakın takip ediyorlar. İnşallah onları da yarın sağlama gayreti içerisinde olacağız. Özel İdare, Tarım, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve AFAD'ın hasar ve zarar tespitleri noktasında oluşturduğu ekipler de yarın sabah itibarıyla sahaya çıkarak bütün vatandaşlarımızın bu anlamdaki oluşan zararlarını veya kamunun oluşan zararlarını yolda oluşan vesaire zararlarını da tespit edecekler. ve onun da gereğini inşallah biz yapmış olacağız. Ama acil durum için AFAD'dan 10 milyon lira ve 4 milyon lira da sosyal yardım ödeneği olarak şehrimize yaklaşık 14 milyon liralık bir nakit sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

'YARIN GÜN İÇERİSİNDE AYDER'E KADAR BİR GEÇİŞ SAĞLAMAYI PLANLADIK'

Kapalı yollarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "3 ana yolumuzda sıkıntı yaşamıştık. Bir tanesi kazanın da olduğu, 5 vatandaşımızın yaralandığı İyidere–İkizdere–Ovit yoluydu. Orada aksama olmuştu. Özellikle gece inşaatı devam eden tünelden tahliyeleri sağlamış olduk. Bugün itibarıyla 2 önemli hasar noktasını tamamen giderdik ve daha doğrusu trafiğin akışını sağlamış olduk. Elbette ileriye yönelik çalışmalarımız devam edecek. Çayeli Kaptanpaşa yolunda bir tane önemli hasar vardı. Onu da yine bugün akşamüzeri bitirerek, oradaki akışı da normale döndürmüş olduk. Tabii en fazla hasar alan vadi, bizim Ardeşen–Ayder güzergahı idi. Burada 2 bölüme ayırabiliriz. Öncelikle Çamlıhemşin'e kadar belli bölümlerde hasara rağmen ulaşabiliyorduk. Ama esas Çamlıhemşin'den yukarıya doğru bugün helikopterle de görme imkanımız oldu, öncesinde dronlarla ulaşmıştık; toplam 8 noktada ciddi hasarlar oluştu. Derenin debisinin çok ciddi şekilde yükselmesi sonucu, özellikle şehir hastanemizdeki antifer beton blokları bu noktada kullandığımızı, yine önemli bir tahkimatı oradan ve farklı ocaklardan naklederek kullandığımızı söylemek isterim. Hemen Çamlıhemşin çıkışındaki Hala Tüneli inşaatının olduğu bölgede çok yoğun bir çalışmamız var. İnşallah bu sabaha kadar orada bir geçiş sağlamayı umuyoruz. Hemen devamında da yaklaşık 500 metrelik bir bölümde yolu tamamen dere götürmüş durumda. Oraya da 4 tane makine halihazırda şantiyenin orada olan makineleri devam ediyor. Dolayısıyla orada da inşallah yarın gün içerisinde Ayder'e kadar bir geçiş sağlamayı planladık. Bütün ekibimizle beraber, özellikle ben oradaki yol inşaatının imalatları tamamlama bölümlerinde bir aksaklık olmadığını belirtmek isterim" diye sözlerini tamamladı.

BAKAN BAK: TAHLİYELERİNİN YAPILMASI ÇOK BÜYÜK BİR OLAYI ÖNLEMİŞ OLDU

Toplantıda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak ise "Birlikte sahadaki çalışmaları yönetiyoruz. Kendisi teknik olarak detaylı bilgileri verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakından takip ediyor. Biz bilgi veriyoruz. Kendisi arıyor. Çok şükür bizleri mutlu eden şey, herhangi bir can kaybının olmaması. Çok çok önemli. Bakanımızın da ifade ettiği gibi 5 yaralımız var. Sayın Valimize, AFAD Başkanımıza, DSİ Genel Müdürümüze, Karayolları Genel Müdürümüze, diğer ekiplere, Özel İdare'ye ve emeği geçen herkese devletimizin tüm kurumlarına vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız uyarılara dikkat etmeleri. Bu çok çok önemli. Burada uyarı sisteminin devreye girmesiyle vatandaşlarımızın uyarılması ve tahliyelerinin yapılması çok büyük bir olayı önlemiş oldu. Bu çok çok önemli. Bakanımızın ifade ettiği gibi geçmişte yaşadığımız afetlerdeki can kayıplarımız karşısında buradaki sonuçların ortaya çıkması daha az hasarla sürecin yönetilmesi, devletimizin bu afetle ilgili yaptığı çalışmalardaki yatırımları, DSİ'nin yaptığı işler, karayollarının yaptığı işler, yine özel idarenin yaptığı işler sahada aktif bir şekilde çalışan devletimizin tüm unsurları var. Her zaman olduğu gibi devletimiz gücüyle tüm imkanlarıyla sahadır. 7/24 vatandaşımızın hizmetindedir. Tahliyeleri gerçekleştirmiştir. En kısa zamanda yolların onarımını tamamlayarak Ayder'e ulaşacağız ve oradan vatandaşlarımızı çok rahat bir şekilde ulaşımını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Can PEÇE- Cevahir TOPALOĞLU/ RİZE,