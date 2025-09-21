Rize ve Artvin'de Sel Sonrası Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

1) RİZE VE ARTVİN'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR (5)

ÇÖKME YAŞANAN AYDER YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rize'de şiddetli sağanakla oluşan selin ardından çökme sonucu ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanınca, bölgedeki otellerde konaklayan turistler, dönüşe geçemedi. Çökme yaşanan yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayder Yaylası'na ulaşım sağlanan tek yolda, Rize Şehir Hastanesi'nin deniz dolgusunda kullanılan 'C ve antifer' adlı bloklar, kara yolunda dolgu malzemesi görevi görmesi için dereye yerleştiriliyor. Yolun yeniden onarılması için ekipler iş makineleriyle yağmura rağmen aralıksız çalışarak, yolu yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor. Çalışmaların akşam saatlerinde sonuç vermesi amaçlanırken, yeniden bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, onarım çalışmaları süren yolda incelemelerde bulundu. Ekiplerin, çalışmaları da dron ile görüntülendi.