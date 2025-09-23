Haberler

Rize ve Artvin'de Sel Felaketinin Getirdiği Yıkım

Rize ve Artvin'de etkili olan şiddetli sağanak sonucu yaşanan sel felaketi, hasar tespit çalışmalarının ardından görüntülendi. Yıkılan köprüler ve sosyal tesislerin durumu, yaşanan afetin boyutunu gözler önüne serdi.

SELDEN ÖNCE VE SELDE SONRA

Rize ve Artvin'de şiddetli sağanağın neden olduğu sele ilişkin hasar tespit çalışmaları sürerken, çökme yaşanıp, yıkılan köprü ve yolların sel öncesi ve sonrasına ait görseller, afetin boyutunu gözler önüne serdi. Artvin'in Borçka ilçesinde tarihi 3 gözlü taş köprünün, sel sularına dayanamayarak çökmesinin yanı sıra Rize'nin Ardeşen ilçesinde sosyal tesislere ait bungalovların da sele kapıldığı anlar kameralara yansıdı. Debisi artan Fırtına Deresi üzerinde çöken köprüden geriye ise yıkılan beton bloklar kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
