Rize ve Artvin'de Sel Felaketi Sonrası Kurtarma Çalışmaları

1) RİZE VE ARTVİN'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR (7)

HASTALAR, ÇÖKEN YOLDAN İPLE TAHLİYE EDİLDİ

Rize'de üç gündür etkili olan şiddetli sağanak sonrası çöken Ayder-Çamlıhemşin yolunda çalışmalar sürerken, göçüğün 5 kilometre ilerisinde rahatsızlanan iki diyabet hastasının tahliyesi için AFAD ile AKUT ekipleri kurtarma operasyonu başattı. Ekipler, çöken yola ip gererek hastaları karşıdan karşıya geçirdi. Tahliye edilen hastalar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağanak yağış nedeniyle Çamlıhemşin-Ardeşen kara yolunun bir bölümü de çöktü. Ulaşımda aksamaların yaşandığı yolda Karayolları ve DSİ ekipleri, çöken noktada dolgu ve onarım çalışmaları yürüterek yolun çift yönlü ulaşıma açılması için çalışma başattı. Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.