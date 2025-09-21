Haberler

Rize ve Artvin'de Sel Felaketi Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de şiddetli sağanak sonucu çöken yolda, AFAD ve AKUT ekipleri hastaları ip ile tahliye etti. Ulaşımda aksaklıklar yaşanan yol için onarım çalışmaları sürüyor.

1) RİZE VE ARTVİN'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR (7)

HASTALAR, ÇÖKEN YOLDAN İPLE TAHLİYE EDİLDİ

Rize'de üç gündür etkili olan şiddetli sağanak sonrası çöken Ayder-Çamlıhemşin yolunda çalışmalar sürerken, göçüğün 5 kilometre ilerisinde rahatsızlanan iki diyabet hastasının tahliyesi için AFAD ile AKUT ekipleri kurtarma operasyonu başattı. Ekipler, çöken yola ip gererek hastaları karşıdan karşıya geçirdi. Tahliye edilen hastalar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağanak yağış nedeniyle Çamlıhemşin-Ardeşen kara yolunun bir bölümü de çöktü. Ulaşımda aksamaların yaşandığı yolda Karayolları ve DSİ ekipleri, çöken noktada dolgu ve onarım çalışmaları yürüterek yolun çift yönlü ulaşıma açılması için çalışma başattı. Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran'dan büyük acemilik

Saran'dan büyük acemilik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.