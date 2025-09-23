Rize ve Artvin'de Sel Felaketi Sonrası Hasar Tespiti Devam Ediyor

1) RİZE VE ARTVİN'DE SEL SONRASI HASAR TESPİTİ (3)

SELDEN ÖNCE VE SELDE SONRA

Rize ve Artvin'de şiddetli sağanağın neden olduğu sele ilişkin hasar tespit çalışmaları sürerken, çökme yaşanıp, yıkılan köprü ve yolların sel öncesi ve sonrasına ait görseller, afetin boyutunu gözler önüne serdi. Artvin'in Borçka ilçesinde tarihi 3 gözlü taş köprünün, sel sularına dayanamayarak çökmesinin yanı sıra Rize'nin Ardeşen ilçesinde sosyal tesislere ait bungalovların da sele kapıldığı anlar kameralara yansıdı. Debisi artan Fırtına Deresi üzerinde çöken köprüden geriye ise yıkılan beton bloklar kaldı.

ENERJİ DAĞITIP ŞİRKETİNİN EKİPLERİ, HELİKOPTERLE BÖLGEYE İNDİ

Artvin'de sel afeti nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan hasarın giderilmesi için 18 kişilik ekip, Camili bölgesine helikopterle sevk edildi. AFAD koordinasyonunda askeri helikopterle güvenli alana 2 sortiyle inen ekipler, arıza tespit ve onarım çalışmalarına başladı.