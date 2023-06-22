Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize il genelinde ve Artvin kıyılarında bugün akşam saatlerinden itibaren yarın sabaha kadar sürecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize il genelinde ve Artvin kıyılarında bugün akşam saatlerinden itibaren yarın sabaha kadar sürecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji, Rize il genelinde ve Artvin kıyılarında bugün akşam saat 17.00'dan yarın sabah 06.00'a kadar etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize'nin batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsulu7klara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."