Rize ve Artvin'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.