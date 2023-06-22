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Rize ve Artvin'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Rize ve Artvin'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize geneli ve Artvin kıyıları için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Heyelan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize geneli ve Artvin kıyıları için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize geneli ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli, Rize'nin batı ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Heyelan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin Rize Güncel Haberler

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