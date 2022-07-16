Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

AA - Fikret Delal - Güncel
Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte görev yapan muhabir Hasan Fehmi Demir'e kız istemek için erkek tarafı olarak dünürcü oldu.

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte görev yapan muhabir Hasan Fehmi Demir'e kız istemek için erkek tarafı olarak dünürcü oldu.

Gelin adayı Ezginur Balci'nin Portakallık Mahallesi'ndeki evine gelen Vali Çeber, Balci'yi ailesinden İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) görev yapan muhabir Hasan Fehmi Demir'e istedi.

Balci ailesi büyüklerinin uygun görüş belirtmesi üzerine Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, genç çiftin söz yüzüklerini taktı.

Vali Çeber, aile kurumunun toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirterek, "Bu iki güzel ailenin, iki güzel evladı, güzel bir yola çıkacaklar. Mutluluklar diliyorum." dedi.

AA / Fikret Delal - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title