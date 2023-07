Rize Valisi Kemal Çeber Gaziantep'e uğurlandı

- Rize Valisi Kemal Çeber yeni görev yeri Gaziantep'e uğurlandı

RİZE - Gaziantep Valisi olarak atanan Rize Valisi Kemal Çeber Rize'den görev yerine uğurlandı.

7 Kasım 2018'de atandığı Rize'de yaklaşık 5 yıllık hizmetinin ardından 26 Haziran 2023 tarihinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gaziantep Valisi olarak atanan Kemal Çeber için bugün Rize Valiliğinde uğurlama töreni düzenledi. Düzenlenen törende konuşma yapan Vali Çeber, kendisinin de artık bir Rizeli olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Vali Çeber vatandaşlara ve protokol ile vedalaştı.

Görev yerinde her zaman Rize'yi takip edeceğini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Her gün her an ailecek ayrı bir hüzün yaşıyoruz. Nereye baksak hatıralar görüyoruz. Her birinize baktığımız zaman hatıralar görüyorum. Acaba diyorum bazen abartıyor muyuz ama ben gerçekten bu şehri çok seviyorum, bu şehrin insanlarını çok seviyorum, ailecek çok seviyoruz. Bizim için unutulmaz bir dönemdi. 50 yaşındayım ömrümün onda biri bu şehirde geçti. Birçok Rizeli'den fazla bu şehirde yaşadım. Her birinizle birçok anımız oldu, ben hep güzel duygularla buradan ayrılıyorum. Aklımda hep Rize'yi sevdiğimi ve Rizelileri sevdiğimi hatırlayacağım. Rize'yi hep takip edeceğim görevim, yerim, pozisyonum bulunduğum hal ne olursa Rize bizim için hep çok önemli olacak. İnşallah sık sık gelip gideceğiz. Rizeli olan herkesi de bekleyeceğiz. Çok özel bir kentiz kendine özel, bunu Rize'nin dışına çıktığınız zaman daha iyi anlıyorsunuz. Ümit ediyorum ki az kalp ve gönül kırmışızdır. Bana ve aileme göstermiş olduğunuz sahiplenme, 'Bu vali bizim valimizdir' duygusu için hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Şerefle ve gururla 5 yıl boyunca evet ben Rize valisiyim dedim"

Rizeliler'e benzetildiğini söylediklerinde hep gururlandığını belirten Çeber, "Şerefle ve gururla 5 yıl boyunca 'Evet ben Rize valisiyim' dedim. Her yerde, Ankara'da, İstanbul'da bulunduğum her toplantıda her ortamda bunu gururla söyledim. Bana Rizelilere benzemişsin denildikçe bunu hep gururla kabul ettim. Yine çok özel bir ile gidiyorum. Çok fazla bileşeni, çok fazla değişkeni, çok fazla uğraş alanı olan bir ile gidiyoruz inşallah Gaziantep de bizi mahçup etmez. Oranın sıfatına uygun hizmet etmeyi nasip eder. Hepinizi tek tek Allaha emanet ediyoruz" dedi.