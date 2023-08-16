RİZE VALİSİ İHSAN SELİM BAYDAŞ GÖREVE BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI kararnamesi ile Rize Valiliğine atanan İhsan Selim Baydaş, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Rize Valiliğine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş atandı. Baydaş için Rize Valiliği önünde karşılama töreni düzenlendi. Törene, ilçe kaymakamları, İlçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri ile valilik çalışanları katıldı. Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Baydaş'a çiçek vererek, görevi devretti. Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Baydaş görevine başladı.

Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Değerli Rizeli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları hanımefendiler beyefendiler. 10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama kararnamesiyle atanmış olduğum Rize Valiliği görevime bugün itibariyle başlamış bulunmaktayım. 9 yıl önce de görev yapma şerefine ulaştığım şehrimize bugün Rize Valisi olarak gelmiş olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım. Rabbime hamdediyorum, bu ağır sorumluluğu üstlenebilme, hakkını verebilme gücü ve imkanı vermesi, işlerimi kolay kılması ve bu kapıdan yine yüz akıyla alın aklığıyla çıkabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Bana ikinci defa memleketine hizmet edebilme imkanı sunan, hemşehrilerinin emanetini şahsıma tevdi eden, liderimiz saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum. Yine şahsıma güvenlerinden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları kıymetli hemşehrilerim, şehre bir yönetici geldiğinde hele de bir Vali atandığında şehri tanıması, meselelerine vakıf olması imkan ve kapasiteyi görmesi açısından biraz zaman geçmesi beklenir. Benim böyle bir mehlimin olmadığının farkındayım. Şehri tanıyan, ihtiyaçlarını bilen imkan ve kabiliyetlerinin farkında olan bir idareci olarak süratle, hiç durmaksızın işe koyulacağımızın bilinmesini isterim. Hemşehrimiz, gururumuz, liderimiz Sn. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde onun izinde yorulma bilmeksizin aşkla, şevkle ve heyecanla çalışacağız' ifadelerini kulandı.Baydaş, konuşmalarının ardından kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi. (DHA)