Rize Valisi Baydaş "Rize Spor Turizmi Çalıştayı"nı değerlendirdi Açıklaması

????? Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Spor Turizmi Çalıştayı'nın kentte turizm ve spor faaliyeti algısı açısından geniş bir kapı aralayacağını belirterek, "Biz de bu kapıdan geçerek inşallah sezonumuzu 12 aya yayacağız." dedi.

????? Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Spor Turizmi Çalıştayı'nın kentte turizm ve spor faaliyeti algısı açısından geniş bir kapı aralayacağını belirterek, "Biz de bu kapıdan geçerek inşallah sezonumuzu 12 aya yayacağız." dedi.

Baydaş, bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın kapanışında, spor ve turizmde ön plana çıkacak faaliyetlerin ve geçmişte kalan eksik yönlerin çalıştayda değerlendirildiğini söyledi.

Kış ağırlıklı spor turizmi üzerinde değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Baydaş, "Rize'de turizm sadece yaz aylarında yayla turizmi ile sıkışmış vaziyette. Bunu 12 aya nasıl yayabiliriz, kış turizmini bunun içine nasıl katabiliriz, diğer branşları mevsimlerine uygun nasıl denk getirebiliriz? Bunun tartışmasını kendi içimizde yaptık. Hangi adımlarla başlamamız gerektiğini ele aldık. Alanında ehliyetli arkadaşlar çalıştı. Çok iyi yol haritası ortaya çıktı." diye konuştu.

Baydaş, sonuç bildirgesinin kendilerine hangi adımları atmaları gerektiğini somut olarak gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz de buna göre adımlarımızı atacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız ile Sayın Cumhurbaşkanımıza sonuç bildirgesini arz edeceğiz. Çalıştay, Rize'de turizm ve spor faaliyeti algısı açısından geniş bir kapı aralayacak. Biz de bu kapıdan geçerek inşallah sezonumuzu 12 aya yayacağız. Gençlerimize, öğrencilerimize ve tüm vatandaşlara buraya gelecek şekilde bir yelpaze açacağız."

Valilik öncülüğünde organize edilen ve 3 gün süren çalıştayın ardından 7 maddelik rapor hazırlandı.

Raporda, spor turizmi branşlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, etkin bir spor turizmi destinasyon yönetimi, tanıtım iletişim ve pazarlama, spor turizminde fiziksel kapasitenin arttırılması, yatırım, finansman ve teşvik, spor turizminde insan kaynağı yönetimi ve eğitimi, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılması, branşlarda yeni rotaların planlanması başlıkları yer aldı.