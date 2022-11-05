RİZE VALİLİĞİ'NDEN GÜLÜMSETEN 'GÜNEŞ? UYARISI

TÜRKİYE'nin en çok yağış alan ili Rize'de, belirli aralıklarla meteorolojik verilere göre beklenen sağanakla birlikte sel ve heyelan uyarıları yapan valiliğin bu kez sosyal medyadan esprili 'güneş' uyarısı içeren paylaşımı gülümsetti.

Türkiye'nin yıllık 2300 kilogram ile en çok yağış alan ve yılda otalama 183 günü yağışlı geçiren Rize'de, valilik belirli aralıklarla sosyal medyadan meteorolojik verilere göre beklenen sağanakla birlikte sel ve heyelan uyarıları yapıyor. Kentte, Yunus Emre Dilmaç adlı kişi çektiği video ile seslendiği valiliğe, "Sürekli yağmur uyarısı yapıyorsunuz. Bir de Rize'ye güneş açacak uyarısı yapsanız" mesajı gönderdi. Rize Valiliği de sosyal medya hesabında Yunus Emre Dilmaç'ın videosu paylaşarak şu ifadelere yer verdi; "Rize için güneş uyarısı. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre; ilimiz için 05.11.2022 Cumartesi günü erken saatlerden itibaren görülecek güneşini alçak kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise etkisini hafif göstereceği, hafta sonu plan ve program yapacak vatandaşlarımızın yaşanabilecek, (şaşkınlık, terleme, güneş çarpması, ısınma, göz kamaşması vb.) olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları buna göre planlarını yapmaları önemle duyurulur.

'GÜNEŞE ÇOK HASRETİZ'

Valiliğin paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken Yunus Emre Dilmaç kayda aldığı videoyu anlattı. Dilmaç, "Önceki akşam arkadaşlarla otururken Rize Valiliği'nden yağmur uyarısı geldi. Biz de arkadaşlarla 'Bu Rize Valiliği de bir kere güneş uyarısı yapmadı' diyerek espri yaptık. Bir video çekip sosyal medyamızda paylaştık. Sağ olsun Rize Valiliğimiz de bu isteğimize sessiz kalmadı, bize cevaben bir güneş uyarısı yaptı. Çok mutlu olduk. Bugün de gerçekten çok güzel bir güneş var, herkes bu havanın tadını çıkartıyor. Rize'de yılın neredeyse 190 günü yağmur yağıyor. Biz o kadar alıştık ki, bunun hep esprisini yapıyoruz. Güneşe çok hasretiz bunu artık kabul edelim" dedi.

'GÜNEŞLİ GÜN UYARISI BİZİ SEVİNDİRDİ'

Güneşli bir gün geçiren Rize'de vatandaşlar sahil ve park alanlarına akın etti. Umay Aytin "Sürekli yağmur yağan bir memlekette yaşıyoruz, valilikten güneşli hava için uyarı almak bizi sevindirdi. Ben de güneşli günü fırsat bilerek çocuklarımı alıp parka geldim. Valilikten paylaşımı önce yağış uyarısı diye okumaya başladık ama güneş mesajını görünce biz de çok şaşırdık. Bu güzel sürpriz için valiliğimize teşekkür ediyoruzö şeklinde konuştu.Torununu parka getiren Mükerrem Küçükaydın da "Rize'de hep yağmur var, böyle havayı güneşli görüp güneşi bulunca hemen açık alanlara çıkıyoruz. Bugün de çocukları alıp hemen parka geldikö ifadelerini kullandı. Sami Köse ise 'Ekim ayı hep yağmurlu geçti neredeyse, inşallah Kasım ayında güneşi daha çok göreceğiz. Valilikte zaten güneş uyarısı esprisiyle bizleri uyandırdı, biz de parka koştuk" dedi.