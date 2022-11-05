Rize Valiliği'nden esprili 'güneş' uyarısı

TÜRKİYE'nin en çok yağış alan ili Rize'de, belirli aralıklarla meteorolojik verilere göre beklenen sağanak, sel ve heyelan uyarılarının ardından valilik, bu kez sosyal medyadan esprili 'güneş' uyarısı paylaşımı yaptı.

TÜRKİYE'nin en çok yağış alan ili Rize'de, belirli aralıklarla meteorolojik verilere göre beklenen sağanak, sel ve heyelan uyarılarının ardından valilik, bu kez sosyal medyadan esprili 'güneş' uyarısı paylaşımı yaptı.

Türkiye'nin yıllık 2 bin 300 kilogram ile en çok yağış alan ve yılda ortalama 183 günü yağışlı geçiren Rize'de valilik, belirli aralıklarla sosyal medyadan meteorolojik verilere göre beklenen sağanakla birlikte sel ve heyelan uyarıları yapıyor. Kentte yaşayan Yunus Emre Dilmaç, çektiği video ile seslendiği valiliğe, "Sürekli yağmur uyarısı yapıyorsunuz. Bir de Rize'ye güneş açacak uyarısı yapsanız" mesajını gönderdi.

Sami Köse ise "Ekim ayı hep yağmurlu geçti neredeyse. İnşallah kasım ayında güneşi daha çok göreceğiz. Valilik de zaten güneş uyarısı esprisiyle bizleri uyandırdı, biz de parka koştuk" dedi.