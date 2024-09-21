Üye Girişi
Haberler

Rize'de 14 Yaşındaki Gizem Kazdal Yangın Merdiveni Boşluğundan Düşerek Hayatını Kaybetti

Rize'de 14 Yaşındaki Gizem Kazdal Yangın Merdiveni Boşluğundan Düşerek Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi Gizem Kazdal, arkadaşlarıyla iddia üzerine yangın merdiveninin bulunduğu boşluktaki emniyet filesinin üzerine çıkarak düştü. Filenin bağlantı noktasından kopması sonucu meydana gelen olayda Kazdal, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Gizem Kazdal Güneysu'da toprağa verildi.

RİZE'de, Gizem Kazdal'ın (14), öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kazdal'ın arkadaşlarıyla iddia üzerine yangın merdivenin bulunduğu boşluktaki emniyet filesinin üzerine çıktığı, filenin bir anda bağlantı noktasından koptuğu, diğer katlardaki emniyet filelerinin de öğrenciyi taşımadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kazdal, Güneysu ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Gizem Kazdal, sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninin bulunduğu boşluktan düştü. Kazdal'ın arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem Kazdal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kazdal, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında arkadaşlarının ifadelerine başvuruldu. Arkadaşları ifadelerinde ders boş olduğu için koridora çıktıkları, Gizem'in iddia üzerine merdiven boşluğundaki emniyet filesinin üzerine çıktığı, filenin bir anda bağlantı noktasından koptuğu, diğer katlardaki emniyet filelerinin de onu taşımadığını söyledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Gizem Kazdal için Güneysu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gizem'in amcası Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Muhammet Avcı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Gizem'in ailesi taziyeleri kabul etti. Gizem Kazdal'ın cenazesi Güneysu Merkez Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Kıbledağı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Soruşturma Güvenlik Güncel Rize

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine 'Birlik' çağrısı yaptı

Yeni füzeyle İsrail'e gözdağı verip İslam ülkelerine çağrı yaptı

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });