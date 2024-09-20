14 Yaşındaki Öğrenci Yangın Merdiveninden Düşerek Hayatını Kaybetti
Rize'de, ortaokul öğrencisi Gizem K. (14), okuduğu okulun 4. katındaki yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti. Olay, Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşti. Düşen öğrenci hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
RİZE'de, öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katında, yangın merdiveninden düşen Gizem K. (14), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11. 00 sıralarında, Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Gizem K., sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninden düştü. Öğrencinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Olay sonrası okulda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.