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Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Hasan Fehmi Demir - Güncel
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- Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti RİZE - Rize'nin renkli simalarından emekli imam Necati Hutoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti.

- Rize'nin renkli simalarından Necati Hutoğlu hayatını kaybetti

RİZE - Rize'nin renkli simalarından emekli imam Necati Hutoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de imamlıktan emekli olduktan sonra yaklaşık 20 yıldır Ramazan ayı boyunca yerel bir televizyonda izleyicinin karşısına çıkan, soru cevap şeklinde dini sohbetler yapan Necati Hutoğlu (82), kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile gündeme gelmişti. Rize'de ve tüm Türkiye'de sevilen bir isim olan Necati Hutoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Hutoğlu'nun 1 Temmuz Cuma günü Mekez Şeyh Camii'nde Cuma namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Güneysi ilçesi Birlik mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Güncel

Kalp Krizi Rize Güncel Haberler

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