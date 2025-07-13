Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

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Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Sulak köyünde İsmet İ.'nin kullandığı plakası belirlenemeyen kamyonette, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel
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