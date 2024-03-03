Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde gece geç saatlerde çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Seslidere köyünde ormanlık alanda gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.