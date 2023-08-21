Rize'nin İkizdere ilçesinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, İkizdere ilçesi Kumluk mevkiinde meydana geldi. Araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek derenin kenarına yuvarlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, İkizdere ilçesi Kumluk mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 61 FJ 841 plakalı araç, sürücü Fatih E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten derenin kenarına yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan Günaçar Emir'in (75) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan araç sürücüsü ambulansla Rize Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE