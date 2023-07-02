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Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Ballıdere köyünde Paşa Delibalta'ya (44) ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Ballıdere köyünde Paşa Delibalta'ya (44) ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Kısa sürece büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Ballıdere Güneysu Rize Güncel Haberler

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