Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Ballıdere köyünde Paşa Delibalta'ya (44) ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Rize'nin Güneysu ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Ballıdere köyünde Paşa Delibalta'ya (44) ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Kısa sürece büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel