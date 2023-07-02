Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Ballıdere köyünde Paşa Delibalta'ya (44) ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.