Rize'nin Fındıklı ilçesinde otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçenin Sahil Mahallesi mevkisinde, İsmail Baykal'ın kullandığı 53 LB 811 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Hasan Çatalbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yetişhan ve Yiğitcan İnce ile Umut Pala kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.