RİZE-MIKNATISLI BİLYE YUTAN MİRAÇ, AMELİYATLA YAŞAMA TUTUNDU

RİZE'de ilkokul 1'nci sınıf öğrencisi Miraç Kalay (7), şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesince götürüldüğü hastanede, bağırsağında yapışık halde tespit edilen 3 mıknatıslı bilye, ameliyatla çıkarıldı. Çocuk Cerrahi Uzmanı Halil İbrahim Çakmak, Mıknatıslı objelerin bağırsakları delmesi hayati tehlike oluşturdu. Acil ameliyata aldık; şimdi sağlığına kavuştu dedi.

Kentte Gündoğdu Mahallesinde yaşayan Orhan-Elif Kalay çiftinin ilkokul 1'inci sınıfta öğrenim gören oğulları Miraç, okulda oyun oynarken mıknatıslı bilyeleri yuttu. Şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle ailesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne getirilen Miraç'a çekilen filmde, bağırsağında 3 küçük mıknatıslı bilye tespit edildi. Yapışık halde bilyelerin bağırsağını deldiği ortaya çıkan Miraç, yaklaşık 2 süren operasyonla hayata tutunup, sağlığına kavuştu. Küçük çocuk, gözlem altına alındığı serviste tamamlanacak bağırsak tedavisi sonrası taburcu edilecek.

'UCUZ ATLATTIK'

Çocuğunun durumun tehlikeli olduğunu anlatan baba Orhan Kalay, Hastaneye geldik. Çocuğumuzun bağırsaklarında çekilen film sonucu mıknatıslı objeler bulundu; acil ameliyat kararı alındı. Yaklaşık 2 saat süren bir operasyon geçirdi. Bağırsağında hasar oluştu. Sağ olsun doktorlarımız çocuğumuzu başarılı bir operasyonla kurtardı. Durum daha tehlikeli olabilirdi biz ucuz atlattık. 'Çocuğumuz seviyor' diye oyuncak alıyoruz. Ona iyilik yaptığımızı düşünüyoruz. Ama kesinlikle küçük oyuncaklar, çocuklarımıza büyük kötülük dedi.

'ERKEN OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Çocuk Cerrahi Uzmanı Halil İbrahim Çakmak da, erken operasyonla Miraç'ın sağlığına kavuştuğunu belirterek, Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdular. Manyetik üç obje yutmuş. Mıknatıslı objelerin bağırsakları delmesi hayati tehlike oluşturdu. Acil ameliyata aldık. Erken ve başarılı operasyonla çocuk sağlığına kavuştu. Bu tür objeleri ve oyuncakları çocuklardan uzak tutmalıyız diye konuştu.