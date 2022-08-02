Rize haberleri | Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı Rize gelişmesine göre Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Zincirliköprü köyünde Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgiye ulaştı. Belirlenen adresteki ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 7 tabanca fişeği, 8 sentetik uyuşturucu hap, 2 cam pipo, 3 plastik içme aparatı, 1 esrar maddesi, 10 gram esrar maddesi, 1 esrar tütün kıyma makinesi, 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Güncel AA / Fikret Delal Jandarma Rize Güncel Haberler

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