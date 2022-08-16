Rize haberleri | Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı Rize gündem haberine göre Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine teslim edildi. Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine teslim edildi. Rize Belediyesinde görevli zabıta memuru Cevdet Eroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bankların yanında kadın çantası buldu. Kimlik, para ve çeşitli eşyalar bulunan çantada bir otele ait kart da bulan Eroğlu, otel yetkililerine ulaşarak durumu aktardı. Çantanın sahibi Ürdünlü Dua'a Ahmad Hussein Faraj, Rize Belediyesine gelerek eşyalarını teslim aldı. Faraj, çantasını bulan zabıta memuru Eroğlu'na teşekkür etti. Güncel AA / Muhittin Sandıkçı Cumhuriyet Meydanı Zabıta Rize Güncel Haberler

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