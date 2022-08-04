Rize haber: RİZE'DE SOLOTÜRK HEYECANI - Haberler

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Rize haber: RİZE'DE SOLOTÜRK HEYECANI

Edinilen Rize haberine göre TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, Rize'de gösteri uçuşu yaptı. Çay Çarşısı önünde oluşturulan izleme alanının yanında kentin birçok noktasından vatandaşlar gösteriyi takip etti. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle izleyen vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

'GURUR VERİCİYDİ'

Çocukları ile beraber gösteriyi izlemeye gelen İrem Tüfekçi Çok heyecanlı bir gösteriydi. İzlerken büyük keyif aldık. Sesini duyduğumuzda biraz irkildik ama gurur vericiydi ifadelerini kullandı.

Himmet Eren Kopuz Jet yakınımıza kadar geldi, biraz korktuk ama çok heyecanlı ve gurur vericiydi şeklinde konuştu.

Betül Kuk da Bu tür gösterilerin her zaman olmasını istiyoruz. Çok heyecanlı bir atmosferdi. Sesi biraz korkuttu ancak her anından gurur duyduk dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Kuvvetleri Rize Çay Güncel Haberler

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