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Rize haberleri: Rize'de sağanak etkili oldu

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Rize haberleri: Rize'de sağanak etkili oldu

Rize gündem haberi | RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu kapanan 15 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu kapanan 15 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Rize'de sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gün içerisinde metrekareye düşen 125 kilogram yağışın ardından meydana gelen heyelanlar sonucu 15 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı. Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada sağanak yağışların süreceği belirtilerek, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon Bölge Müdürlüğü ekipleri ise sağanak yağışların etkili olduğu bölgelerde dere yataklarına yakın yerlere iş makineleri konuşlandırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Güncel

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