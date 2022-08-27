Rize haberleri | Rize'de 'çay turizmi' bereketi

Rize haberi... SON dönemlerde çayın turizme entegre edildiği Rize'yi geçen yıl Ocak- Ağustos ayları arasında 160 bin kişi ziyaret ederken, bu yılın aynı döneminde bu sayı, yüzde 437,5 artışla yaklaşık 700 bin kişiye ulaştı.

SON dönemlerde çayın turizme entegre edildiği Rize'yi geçen yıl Ocak- Ağustos ayları arasında 160 bin kişi ziyaret ederken, bu yılın aynı döneminde bu sayı, yüzde 437,5 artışla yaklaşık 700 bin kişiye ulaştı. Kentte, Çay Çarşısı'nda inşa edilen 29 metre yüksekliğindeki ince belli dev çay bardağı, havalimanına inşa edilen çay bardağı şeklindeki hava kontrol trafik kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile örnek model çay bahçeleri, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Rize Valisi Kemal Çeber, "Çay turizmini geliştirecek her türlü adımı atmaya gayret ediyoruz. Rize'de her alanda çay turizmini kullanacağız" dedi.

Doğu Karadeniz'de 530 bin dekar alanda yapılan çay tarımında, bahçelerin yüzde 65'inin bulunduğu Rize, ekonomisinin büyük bölümünü çayla sağlıyor. Kentte çayın yanında, en büyük girdi turizmden sağlanıyor. Kentte turizm sektörü son dönemlerde çayla şekilleniyor. Çayın, turizm sektörüne entegre edilmesi ile şehre gelen turistler, çayla buluşturuluyor. Çay Çarşısı'nda inşa edilen 29 metre yüksekliğindeki ince belli dev çay bardağı, havalimanına inşa edilen çay bardağı şeklindeki hava kontrol trafik kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile örnek model simetrik çay bahçeleri ise yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl Ocak- Ağustos ayları arasında 160 bin kişinin ziyaret ettiği Rize'yi bu yılın aynı döneminde yüzde 437,5 artışla yaklaşık 700 bin yerli- yabancı turist ziyaret etti.

Selin Baka ise "Sosyal medyada bu çay bardağı çok karşıma çıkıyordu. İlk kez geldim. Çok görkemli bir yapı olmuş. Çayın başkentinde bu kocaman çay bardağı bence, olmazsa olmazdı, çok güzel düşünülmüş" dedi.